Demiral difende Ronaldo | «Sarà per sempre il GOAT» I FOTO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 dicembre 2022) l tweet di Merih, difensore dell’Atalanta ed ex Juventus, dopo l’eliminazione di CR7 dal Mondiale Merihsi è espresso dopo la sconfitta del Portogallo ai quarti di finale del Mondiale 2022 in Qatar contro la nazionale marocchina. Il difensore turco, attualmente all’Atalanta, ha ribadito la propria ammirazione verso l’ex compagno di squadra ed idolo ai tempi della Juventus. PAROLE – «Questo non cambia nulla. Lui è ile loper. Eroe mio e di molti di noi». This changes nothing. He is theand will forever be. Hero of me and many of us. #Cristiano— Merih(@Merih) December 10, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.