Da Milano credono alla rimonta sul Napoli | su cosa punterà Pioli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 11 dicembre 2022) La data della ripresa del campionato di Serie A si avvicina. Il Mondiale in Qatar sta per finire e tantissimi giocatori che sono stati eliminati con le proprie Nazionali stanno tornando ad allenarsi nei rispettivi club. Il Milan lavorerà a Dubai in vista della ripresa del campionato con l’obiettivo di superare ilche attualmente si trova in prima posizione a +8 sulla squadra di Stefanoche ha come obiettivo quello di recuperare Charles De Ketelaere. Charles De Ketelaere Getty Image Il trequartista belga non è riuscito ad incidere nella prima parte di stagione con i rossoneri: 1 assist in 13 presenze e 0 gol. Inoltre ha deluso anche al Mondiale con il Belgio.dovrà lavorare per averlo al top mentalmente e fisicamente. Il Milan tenta la scalata al, De Ketelaere può essere ...