Da Aquile a Leoni | le ' grandi' africane ai mondiali

(Di domenica 11 dicembre 2022) AGI - L'impresa deidell'Atlante del Marocco porta per la prima volta una nazionale africana in semifinale a un mondiale. Un'impresa che in passato avevano sfiorato (o quanto meno dimostrato di poterci ambire) altre nazionali del continente passate alla storia come le volpi Fennec dell'Algeria nel 1982, lo stesso Marocco nel 1986, iindomabili del Camerun nel 1982, le Superdella Nigeria nel 1994, idella Teranga del Senegal nel 2002, le Black Stars del Ghana nel 2010. Algeria nel 1982 La nazionale maghrebina del 'tacco di Allah' Madjer sorprende tutti battendo 3-2 il Cile e 2-1 Germania Ovest nel girone di qualificazione ed è eliminata solo per un biscotto tra austriaci e tedeschi (1-0 per i primi, l'unico punteggio che qualificava entrambe le nazionali). Marocco nel 1986 L'altra nazionale ...