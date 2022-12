Crystal Palace-Napoli | Demme ha incontrato la Salernitana

Leggi su napolipiu

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ad assistere all’amichevole trac’erano emissari dellaper Diego. Ad Antalya per l’amichevole tra ile ilc’erano due due spettatori interessati: Il direttore sportivo della, Morgan De Sanctis, e l’allenatore dei granata, Davide Nicola. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i due hanno colto l’occasione per incontrare Diegoe i dirigenti azzurri per mettere a punto i dettagli del trasferimento del centrocampista. Laè in ritiro a poca distanza da Antalya, a Belek. Il nodo principale per il centrocampista è rappresentato dall’ingaggio. In porta, dopo l’infortunio di Sepe, pensa a Berisha oppure Cragno ...