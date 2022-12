Croazia | Erlic | «La guerra ci ha resi più forti»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 dicembre 2022) Le parole di Martin, difensore del Sassuolo e della, sulle prestazioni della sua nazionale al Mondiale Martinha parlato a La Gazzetta dello Sport. Il difensore del Sassuolo ha raccontato le imprese della suaal Mondiale 2022 in Qatar. PAROLE – «Sembrano frasi fatte, ma noi siamo davvero un gruppo meraviglioso. Basta vedere un allenamento per capire: andiamo più forte che in partita, tutti, per consentire ai titolari di essere al top. E se poi qualcuno entra dalla panchina è prontissimo: contro il Brasile si è visto. I giocatori più esperti come Modric, Brozovic, Kovacic e Lovren trascinano i giovani e il mix è perfetto. E poi c’è il legame con la nostra terra e il nostro popolo, un senso di appartenenza incredibile che ci è stato trasmesso dai nostri nonni. La bandiera per noi è ...