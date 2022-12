Croazia | Erlic | ' La guerra ci ha dato forza Modric merita il Mondiale'

tutte le notizie diqatar - 2022 Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "...Le parole di Martin, difensore del Sassuolo e della, sulle prestazioni della sua nazionale al Mondiale Martinha parlato a La Gazzetta dello Sport. Il difensore del Sassuolo ha raccontato le imprese ...Intervista a La Gazzetta dello Sport per il difensore del Sassuolo Martin Erlic impegnato in queste settimane nel Mondiale in Qatar con la sua Croazia. Il giocatore ha parlato della forza del gruppo ...Martin Erlic, difensore del Sassuolo e della Croazia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Sembrano frasi fatte, ma noi siamo davvero un gruppo meraviglioso. Basta vedere un allenamento per capire: ...