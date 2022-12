Cristiano Ronaldo | la sorella contro il ct del Portogallo | ' Hai ucciso un uomo e una nazione'

(Di domenica 11 dicembre 2022)esce in lacrime da quello che sarà il suo ultimo mondiale e lalancia durissime accuseFernando Santos, il ct delsconfitto dal Marocco. Marocco in ...

esce in lacrime da quello che sarà il suo ultimo mondiale e la sorella lancia durissime accuse contro Fernando Santos, il ct del Portogallo sconfitto dal Marocco. Marocco in ...Nella bufera anche la scelta di Fernando Santos di lasciare ancora una voltafuori dall'undici titolare e la sorella di CR7, Elma Aveiro , sui social si è scagliata contro il ct: '...MONDIALI 2022 - Non mancano le polemiche dopo l'eliminazione del Portogallo. Sul banco degli imputati, ovviamente, il ct Fernando Santos per aver eslcuso ...Il Portogallo esce sconfitto dal mondiale. E si accendono le polemiche. L'esclusione dall'undici titolare di Cristiano Ronaldo non è stata digerata dalla compagna del campione e ...