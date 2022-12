Cristiano Ronaldo | Georgina e la sorella attaccano | “Hanno ucciso un uomo”

Probabilmente terrà spenta la tv la settimana prossima. Solo l'idea di vedere Messi e Mbappè in campo con l'obiettivo di raggiungere la finale dei Mondiali toglie il sonno a. Doveva essere l'occasione del suo grande riscatto dopo un anno da dimenticare ma per Cr7 Qatar 2022 si è trasformato nel peggiore degli incubi. Accompagnato da polemiche, veleni, ...Declinare il suo nome al passato è quasi scioccante, ma l'ha voluto lui.è scappato via da tutto e da tutti, a cominciare da se stesso. Ora scoppia a piangere , tenero e fragile quando per primo si infila negli spogliatoi, perché sta realizzando che è finita . ...Si è illuso di essere ancora il più grande e di stare al centro della squadra. Dal Ct agli amici, fino ai connazionali, si è trovato tutti contro. Ed è finito in caduta libera ...I nordafricani rimandano così in scena il copione dei mondiali del 1986 in Messico quando, nel primo turno, sconfissero i lusitani con un secco 3-1.