Covid | le news Il bollettino | in 7 giorni 221 154 casi -2 | 7% e 686 morti +8%

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 11 dicembre 2022) In lieve calo la curva epidemica in Italia, a fronte però di un aumento dei decessi. Lo rileva ilsettimanale del ministero della Salute. Tasso di positività al 17,6% (+0,4%). Secondo l'Iss 5 regioni sono a rischio alto, 10 a rischio moderato, 6 basso. La Francia è in piena nona ondata dell'epidemia di, associata a un aumento dei ricoveri e dei decessi, mentre stanno aumentando anche idi influenza e bronchiolite