Così siamo finiti a prendere lezioni dal calcio africano

(Di domenica 11 dicembre 2022) Da ieri alle ore 18- minuto più, minuto meno - in molti si sono affrettati a spergiurare: «Io prima del Mondiale l'avevo detto che il Marocco sarebbe arrivato fino in fondo!». Cazzate, non lo aveva detto nessuno. E non lo pensava nessuno, neppure i marocchini. Del resto stiamo parlando di un gruppo di lavoro che ha "conosciuto" il suo ct, Walid Regragui, non più tardi di qualche mese fa. Era il 31 agosto e la federazione annunciava la sua nuova guida dopo una Coppa d'Africa - quella giocata a gennaio - terminata prematuramente ai quarti contro l'Egitto (1-2 ai tempi supplementari). Ecco, nessuno poteva pensare che inpoco tempo avremmo visto in campo siffatta macchina da guerra, un insieme fatto di organizzazione tattica (capita di rado di vedere una squadra africanaben sistemata in campo), capacità di individuare il punto debole ...