Corriere dello Sport – Demme osservato speciale per la Salernitana

Leggi su justcalcio

(Di domenica 11 dicembre 2022) 2022-12-11 20:47:28 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal: C’erano due spettatori interessati ad Antalya per l’amichevole tra il Napoli e il Crystal Palace. Il direttoreivo della, Morgan De Sanctis, e l’allenatore dei granata, Davide Nicola, potrebbero infatti aver colto l’occasione per incontrare Diegoe i dirigenti azzurri per mettere a punto i dettagli del trasferimento del centrocampista. Laè in ritiro a poca distanza da Antalya, a Belek. Napoli: si torna a casa Intanto, dopo la vittoria per 3-1 contro la squadra allenata da Patrick Vieira, il Napoli ha lasciato il ritiro turco per fare ritorno in Italia. Domani è prevista una giornata di riposo, poi martedì riprenderanno regolarmente gli allenamenti ...