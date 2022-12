Coronavirus | 1358 nuovi casi Otto decessi

Sono 1.358 i nuovi casi di Covid - 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 300 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.058 con test rapido. La lista dei decessi ...La terza economia piu' grande dell'Asia e' rimbalzata fortemente dopo la pandemia da, con uno dei tassi di crescita piu' rapidi al mondo, ma ora sta affrontando un aumento dei prezzi ...Sono 1.358 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 300 sono stati confermati con tampone molecolare ...Sono 186 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca. Sono 1358 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 300 sono stati confermati con tampone molecolare e g ...