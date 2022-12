Consiglio europeo | martedì 13 dicembre comunicazioni premier Meloni

(Di domenica 11 dicembre 2022) ROMA –13, alle ore 9.30, la Presidente del, Giorgia, svolgein Aula in vista deldel 15 e 16. L’intervento della Presidentee le dichiarazioni di voto dei Presidenti dei gruppi e dei rappresentanti delle componenti politiche del gruppo misto vengono trasmessi in diretta Rai. L'articolo L'Opinionista.

Quotidiano Sanità

...del presidente del, Giorgia Meloni': senza il Pnrr sarebbe impossibile, ha aggiunto Gentiloni. Quanto al Qatargate che ha investito in pieno rappresentanti di spicco del Parlamento, ...Queste due delle novita' contenute nelle norme per la tutela dei consumatori del Parlamentoalle quali ildei ministri ha dato il via libera lo scorso due dicembre con un decrerto ... Consiglio Europeo della Salute. Le decisioni prese a Bruxelles: “Avanti tutta sui vaccini e ampliare offerta screening contro il cancro” ROMA - Martedì 13 dicembre, alle ore 9.30, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, svolge comunicazioni in Aula in vista del Consiglio europeo del 15 ...La dichiarazione del leader della Lega fa riferimento all’annuncio con cui, il 7 dicembre, il Consiglio dell’Unione europea ha espresso la sua posizione su alcune proposte legislative della… Leggi ...