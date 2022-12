Como | Longo | «Eravamo pericolosi | la sensazione era che potevamo vincerla»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 dicembre 2022) Moreno, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine del match con la Reggina Moreno, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine del match con la Reggina. PAROLE – «I cambi in corsa li abbiamo fatti per necessità e non per forza, noi non abbiamo mai fatto tirare in porta la Reggina ed al contrario ne abbiamo falliti tre., laera che. La classifica del? I punti aiutano ad essere tranquilli, adesso dobbiamo essere ancora più squadra. Con perseveranza e tenacia sono convinto che presto riusciremo a fare risultati. Ci manca poco per migliorare quelle sfumature che oggi ci stanno mancando per ottenere un risultato ...