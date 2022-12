Clizia Incorvaia | perché saltano ancora le nozze con Paolo Ciavarro

Leggi su dilei

(Di domenica 11 dicembre 2022) Sono innamoratissimi, da poco genitori del piccolo Gabriele, ma le lorosonoun sogno lontano:non si sposano, almeno non per il momento. A darne l’annuncio, stoppando ogni gossip, è stato proprio il volto di Forum che, parlando della sua relazione con la compagna, ha ribadito di non esserepronto al sì, anche se non lo esclude affatto dal loro futuro. La coppia si è conosciuta tra le mura del Grande Fratello Vip nel 2020, ed è stato subito amore. Insomma, niente crisi, ma solo la scelta di aspettare ancore per consacrare ufficialmente la loro unione.: “Non hochiesto adi sposarmi” La coppia più amata del GF Vip 4 non ...