Claudio Campiti | chi è l' uomo della sparatoria di Roma I post contro il condominio | «Mi tengono al buio | si spara meglio»

(Di domenica 11 dicembre 2022) Denunce, minacce ai bambini, una casa senza acqua, senza luce. «E senza fogna, perché il Comune di Ascrea gli ha dato i soldi per farla ma lui li ha spesi in altro modo ed è...

Diverse persone sono intervenute nonappena sentiti gli spari e le grida per fermare, il 57enne entrato questa mattina, 11 dicembre, in un bar di zona Colle Salario a Roma per irrompere nella riunione di condominio in corso sparando all'impazzata . L'intervento di ...Era già stato denunciato per minacce, nei post esasperazione e risentimento. Il sindaco: viveva sotto la soglia minima. Nell'account Fb simboli ...Le vittime sono Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Nicoletta Golisano: sono questi i nomi delle tre donne uccise questa mattina nella sparatoria a Fidene da Claudio Campiti. Una donna giovane, due ...Claudio Campiti sarebbe arrivato questa mattina in apertura del poligono di Tor di Quinto e lì, dopo aver lasciato un documento di identità, avrebbe ottenuto una pistola semiautomatica Glock. L’uomo ...