Chiarimenti sul pagamento dell’ex bonus Renzi a dicembre 2022

Leggi su optimagazine

(Di domenica 11 dicembre 2022) In tanti ancora oggi lo chiamano erroneamente, considerando il fatto che il trattatamento integrativo per una larga fascia di dipendenti in Italia sia stato concepito proprio dall’ex Premier. L’anno che va a chiudersi, infatti, è stato caratterizzato da profonde modifiche per la misura, come del resto abbiamo avuto modo di constatare a marzo quando sul nostro magazine abbiamo pubblicato un altro articolo sulla questione. Come stanno le cose e cose dobbiamo aspettarci a strettissimo giro? Proviamo a fare il punto della situazione qui in Italia. Tutte le precisazioni del caso sul: il programma dei prossimi giorni Qualcuno, infatti, arrivati a questo punto del mese si aspettava di ...