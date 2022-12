Chi era il “mio” Sforza Fogliani | combattente liberale

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 11 dicembre 2022) La prima volta che ci rivolgemmo a Corrado, per noi sempre il Presidente anche ora che non c’è più, era 35 anni fa. Giovani liberali con tanta passione e pochi quattrini, avevamo bisogno di lui per farci pagare i volantini per quel poco di propaganda universitaria che si riusciva a fare. Era allora, e lo fu per molto, il presidente della Confedilizia, avvocato, imprenditore. Non ci pensò un secondo e tirò fuori dal suo portafoglio qualche biglietto da centomila lire. Pagava lui, di tasca sua: cash. E solo dopo aver contribuito si permise di dirci: «Ragazzi questi della pantera (movimento di lotta studentesca di allora, nda) proprio non mi convincono. È la solita roba: giovani ingannati dalla sinistra». L’ultima volta che lo vidi fu per la festa dei settant’anni di Vittorio Sgarbi su un barcone sul Po. A due passi da Morgan e da quella ...