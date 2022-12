Chi è Tobias Kastlunger | lo slalomista che arriva dalla Coppa Europa | coetaneo di Vinatzer

(Di domenica 11 dicembre 2022)non avrebbe dovuto partecipare allo slalom di Val d’Isere, prova valida per ladel Mondo 2022-2023 di sci alpino, ma l’azzurro è stato chiamato in causa all’ultimo minuto, a causa dei problemi alla schiena che hanno impedito a Giuliano Razzoli di essere della partita. L’altoatesino si è presentato sulla neve francese con il pettorale numero 67 ed è riuscito a qualificarsi alla seconda manche con il 26mo tempo: è stato l’atleta con il numero più alto a superare il taglio. Nella seconda manche si è poi reso protagonista di una superba rimonta culminata con la decima posizione conclusiva. Il 23enne ha così conquistato la prima top-10 in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante. Anzi, si tratta in assoluto del suo primo piazzamento in zona punti. Va precisato che l’atleta delle Fiamme Gialle ha preso ...

Kastlunger aveva conquistato la medaglia d'argento in gigante ai Mondiali juniores 2019, ma successivamente non era mai salito sul podio in Coppa Europa (ha portato a casa sei top-10