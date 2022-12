Chi è Claudio Campiti | l’uomo della sparatoria nella riunione di condominio a Roma

(Di domenica 11 dicembre 2022) Denunce su denunce, spesso senza risposta. Minacce ai bambini, una casa senza acqua, senza luce. “E senza fogna, perché il Comune di Ascrea gli ha dato i soldi per farla ma lui li ha spesi in altro modo ed è rimasto senza”. Così è stato descritto a Il Messaggero57enne originario di Ladispoli che questa mattina, 11 dicembre 2022, ha sparato in zona Fidene davanti a un bar durante unadi, provocando tre morti (tutte donne) e quattro feriti. Poco prima di essere arrestato. “Pensavo venisse a firmare – ha detto una testimone – perché stavo raccogliendo le firme dei presenti e invece è andato davanti e ha tirato fuori la pistola cominciando a sparare. Ha detto: vi ammazzo tutti. Poi mi dicono che la pistola si sia inceppata e gli altri consorziati l’hanno messo ...

