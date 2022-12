Chelsea | infortunio shock per Broja | il ginocchio ko – VIDEO

(Di domenica 11 dicembre 2022) Andressi infortunia durante l’amichevole delcon l’Aston Villa ad Abu Dhabi: gli si gira completamente ilArmando, attaccante albanese dele obiettivo di mercato di molti club si Seria A. Il suo possibile approdo in Italia potrebbe essere però rimandato a causa. Durante l’amichevole tra ile l’Aston Villa ad Abu Dhabi, ildel calciatore si è completamente girato in seguito ad un tentativo di recupero palla su un’avversario. Il calciatore è caduto a terra urlando di dolore. La squadra non ha ancora comunicato le condizioni di saluto dell’attaccante, ma c’è da temere che possa essere un lungo stop. L'articolo proviene da Calcio News 24.

