Chelsea | Casadei in campo 26? nell’amichevole contro l’Aston Villa

TUTTO mercato WEB

... vedi soprattutto l'Inter tra Lukaku e anche. Rabiot e non solo: la Premier League domina tui gioielli del Mondiale Rabiot © LaPresseIlè destinata a farla da padrone, visto che ha ......"l'altro". Il ragazzo di Camposampiero (in provincia di Padova), classe 2003, l'anno scorso era un perno del centrocampo di Cristian Chivu insieme all'attuale giocatore dele a Mattia ... Chelsea, ecco Casadei in prima squadra: 26' in campo nell'amichevole contro l'Aston Villa A young Chelsea team were beaten in Abu Dhabi by Premier League rivals Aston Villa on their return to action following the World Cup break.CHELSEA fell to defeat against Aston Villa in Abu Dhabi as Graham Potter named a youthful side. John McGinn netted the only goal of the game as things went from bad to worse for the Blues as ...