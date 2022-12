Che tempo che fa | anticipazioni 11 dicembre 2022 | orario e chi sono gli ospiti di oggi

(Di domenica 11 dicembre 2022) Come ogni domenica che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 è solo uno, a partire dalle 20. E cioè quello con Cheche fa, il salotto televisivo che vede alla conduzione Fabio Fabio con le sue ‘presenze fisse’ ormai da anni: Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Luciana Littizzetto, Nino Frassica, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Maurizio Ferris alias La Signora Coriandoli. Elly Schlein a CheChe Fa La puntata di questa sera si aprirà con la deputata Elly Schlein, a pochi giorni dall’annuncio della sua candidatura alla Segreteria del Partito Democratico. La donna, quindi, si siederà di fronte Fabio Fazio e si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore per la politica. Tutti gliMa non finisce qui.anche Roberto Burioni, professore ordinario di microbiologica e virologia all’Università ...

Rai Storia

Simone era un ragazzo piuttosto schivo,i vicini non conoscevano nonostante lo abbiano incrociato spesso su quelle scalesono risultate fatali. Daaveva problemi di natura personale. A ..."I Wandjina sono esseri immateriali, spiriti delle nuvole e della pioggianel corso deldel sogno hanno creato paesaggi e uomini. Prima di morire cercano rifugio in un riparo o in una caverna, dipingono la propria immagine su una parete e scompaiono in una pozza d'... Che Tempo Che Fa - RAI Ufficio Stampa CONEGLIANO - Cordoglio in città per la morte dell'imprenditore Franco Lucchetta, appartenente a una famiglia nota e stimata. E' venuto a mancare, all'età di 60 anni, ...L’infortunio di Maggiore Potrebbe essere lo stesso problema che ha avuto un po’ di tempo fa. Possiamo essere accorti nelle sedute di allenamento, gestirci nei carichi di lavoro, ma il contrattempo è ...