Che Tempo Che Fa 11 dicembre 2022 | ospiti di stasera | Fabio Fazio intervista Elly Schlein

È ormai da un po' disi discute della sospensione di Twitter Blue , l'abbonamento tanto voluto da Musk. Ora, però, è tutto pronto per il ritorno della sottoscrizione , anche se di mezzo ci sono diverse novità. ...ricordo ha della finale vincente di Malmoe "Per l'Europeo in Svezia ci eravamo preparati molto bene, in finale nel primoavevamo in pratica già vinto la partita. Abbiamo battuto anche la ...3' di lettura 11/12/2022 - Serviva la partita perfetta alla Sutor Montegranaro per battere l'Attila Junior Porto Recanati e così è stato per 35 minuti, con i gialloblu sopra di 16 punti. Poi è accadut ...Con i nuovi droni l'Ucraina spera di riuscire a colpire le retrovie dell'esercito russo. Ad annunciare la svolta attesa da tempo è stato il responsabile del progetto ...