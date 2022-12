Cerri risponde a Coda | pari Genoa Como

Leggi su seriea24

(Di domenica 11 dicembre 2022) Apre: finisce 1-1 al Ferraris tra. Ed è il quinto pareggio in sei partite tra le mura amiche per i rossoblù. Subito i lombardi protagonisti, dopo tre minuti col gol annullato aper un tocco di mano sfuggito all’arbitro ma segnalato dal Var. Al 16? èsu calcio di rigore, per un fallo di Cagnano su Portanova, a sbloccare il match. Ottima – poi – la risposta di Semper sul tiro ravvicinato di, mentre al 47? il colpo di testa del bomberscheggia la traversa. Nella ripresa succede di tutto: al 67? pareggiacon una precisa incornata su cross di Cagnano, mentre un minuto dopo il Var annulla la rete di Dragusin per il fuorigioco di Bani e Puscas. E nel finale super ...