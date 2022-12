Caso Qatar | convalidati i quattro arresti a Bruxelles Perquisita la casa dell’europarlamentare belga Tarabella

(Di domenica 11 dicembre 2022) Arrivate le prime convalide deglieseguiti lo scorso venerdì, 9 dicembre, a. La procura federale, che non ha fornito i nomi delle persone in custodia, ha confermato il fermo provvisorio didelle sei persone arrestate nelle ultime 48 ore. Da fonti di stampa si è comunque appreso che tra i fermati c’è la vicepresidente greca del Parlamento europeo, Eva Kaili. Ci sono diversi italiani tra le persone coinvolte nell’inchiesta per presunta corruzione ordita dalin seno alle istituzioni europee: Francesco Giorgi, compagno di Kaili, il sindacalista Luca Visentini, Niccolò Figà-Talamanca dell’ong No Peace Without Justice fondata da Emma Bonino e l’ex eurodeputato del Pd e di Articolo 1 Antonio Panzeri, insieme a sua moglie e sua figlia. Inoltre ieri sera, 10 dicembre, sotto il controllo della ...

... nel cuore delle istituzioni europee, legata a presunte tangenti per parlare bene delo del ... Ma in questol'arresto è avvenuto in Belgio e non in Grecia, dove l'immunità per altro vige solo ...Il fermo può essere eseguito solo indi flagranza di reato come è appunto avvenuto con Kaili, ... Leggi Anche- gate, l'immunità Ue e il confronto con quella italiana. La svolta nelle ...Però l’impressione è che il Marocco sia davvero un caso a parte. Qui in Qatar a spingere la Nazionale del ct Walid Regragui, nonostante la distanza — ci sono 7mila km tra Rabat e Doha — ci sono decine ...Sospesa dalla funzione, Eva Kaili potrebbe adesso essere rimossa dalla vicepresidenza del Parlamento Ue con un voto d’urgenza. Sacchi pieni di banconote sarebbero stati ...