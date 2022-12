Caso Portanova | il padre rompe il silenzio | «Nutriti delle cattiverie» – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 dicembre 2022), ildel centrocampistailsui social: il messaggio a difesa del figlio –Danieleile, sui social, dedica un messaggio al figlio Manolo, centrocampista del Genoa condannato a sei anni per violenza sessuale. L’ex difensore crede fermamente nell’innocenza del ragazzo, come affermato nel suo post: «Figlio mio. Sempre al tuo fianco. L’innocenza non si paga». L'articolo proviene da Calcio News 24.