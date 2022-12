Campionato pallanuoto serie B la R N Auditore Crotone batte 8 a 6 la Lions Napoli

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 11 dicembre 2022) Una partita intesa, combattuta, che la Rari Nantesè riuscita a portare a casa da squadra vera, al cospetto di un avversario mai domo nonostante un distacco di tre lunghezze nella parte finale del match. Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Francesco Arcuri nella prima stagionale disputata nell’impiantose. I partenopei si dimostrano fin dai primo minuti compagine ben organizzata, guidata in vasca da Scotti Galletta e fuori dal tecnico Galasso. Èa passare in vantaggio nel primo quarto, nel secondo invece, complice anche un pizzico di imprecisione sotto porta dei pitagorici, il risultato non cambia. Nel terzo quarto la Rari Nantes va in vantaggio di due, ma viene raggiunta quasi immediatamente per poi ristabilire nuovamente la distanza. Nell’ultima partetenta il tutto per ...