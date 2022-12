Calendario Sport Invernali oggi | orari domenica 11 dicembre | programma | orari | tv | streaming RAI ed Eurosport

OA Sport

Oggi, domenica 11 dicembre, saranno di scena diversiinvernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, sci di fondo, speed skating, short track, biathlon, snowboard e sci freestyle. Ci saranno inoltre il gala delle Finali del ...09.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Val d'Isere: 1a m. slalom U - RaiSport+HD, Eurosport 1, RaiPlay, Eurosport Player 10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Sestriere: 1a m. slalom femminile - Rai2, ... Calendario Sport Invernali oggi: orari 11 dicembre, programma, orari, tv, streaming RAI ed Eurosport Kalle Rovanpera ha commentato la stagione WRC 2022 al FIA Prize Giving di Bologna, mostrandosi però preoccupato per il 2023: 'Gli avversari saranno più forti e M-Sport avrà Tanak...'.Il calendario degli eventi di Natale che prosegue dopo il bagno di folla in piazza Risorgimento per Lino Banfi. L’attore, insieme al sindaco Giovanni Di ...