Calendario sci alpino oggi | orari 11 dicembre | programma | tv | streaming | pettorali | italiani in gara

OA Sport

SLALOM VAL D'ISERE: PROGRAMMA E ORARI DOMENICA 11 DICEMBRE: 09.30 Slalom maschile in Val d'Isere, prima mancheDoha sogna le Olimpiadi, Riad il Mondiale e l'Expo- Tabellone - Classifiche - Marcatori ...48 Neuer, altra delusione dopo il Mondiale: incidente suglie stagione finita Calendario sci alpino oggi: orari sabato 10 dicembre, programma, tv, streaming, pettorali, italiani in gara Finalmente è arrivato il momento per il primo slalom speciale della stagione. Domenica 11 dicembre, nella seconda giornata della Coppa del mondo maschile in Val d'Isere, si disputerà la prima prova tr ...L’Immacolata ha festeggiato l’inaugurazione di un calendario di iniziative volute dal Comune, dalle Proloco e dalle Asbuc di Pietracamela e Intermesoli PIETRACAMELA – Con gli impianti sciistici chiusi ...