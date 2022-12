Calciomercato Napoli | pazzesca notizia | assalto a Zaniolo! Cifre e dettagli dell’offerta

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ilsta per terminare il ritiro precampionato ad Antalya, con Luciano Spaletti che ha ampiamente fatto capire che di nuovi acquisti a gennaio non se ne faranno. Eppure la società è vigile sul mercato. Uo dei ruoli che il club potrebbe cercare di sistemare in futuro è quello di esterno destro d’attacco, visto che Hirving Lozano ha il contratto in scadenza nel 2024 e non pare propenso ad abbassare il suo stipendio. Per questo motivo ilha già iniziato a sondare i nomi per un possibile sostituto e – secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – uno dei possibili candidati potrebbe essere Nicolò Zaniolo della Roma. Ecco quanto riportato: “Il club partenopeo ha contattato l’agente dell’attaccante, Claudio Vigorelli – che a sua volta ha riferito l’abboccamento alla famiglia l’idea non è dispiaciuta affatto. Nicolò ha il contratto ...

