Calciomercato Lazio | il rinforzo potrebbe arrivare dal Real Madrid | la notizia

Leggi su rompipallone

(Di domenica 11 dicembre 2022) Laguidata da Maurizio Sarri, dopo quasi due anni di gestione, sembra aver finalmente trovato una quadratura definitiva. In queste settimane, però, la dirigenza biancoceleste è a lavoro per cercare di rinforzare l’organico a disposizione del tecnico toscano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, laè in pressing sull’attaccante delMariano Diaz.Mariano, idea Mariano per l’attacco Il calciatore dominicano è in scadenza a giugno ed i rapporti con ilsembrano ormai ai ferri corti: il rinnovo non dovrebbe. Per questo motivo, Mariano Diaz rappresenta per launa vera e propria occasione ...