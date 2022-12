Calcio | Mondiali 2022 Pepe | “Dopo quello che ho visto | possono anche già dare la Coppa all’Argentina”

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022) In campo non le ha mai mandate a dire, figuriamoci alla stampa a caldouna cocente delusione per l’eliminazione ai quarti di finale deidiin Qatar per mano del Marocco:ha duramente commentato l’arbitraggio della sfida tra portoghesi e marocchini. Per la precisione, secondosarebbe a dir poco inaccettabile che a dirigere la gara sia stato designato un arbitro di nazionalità argentina, Facundo Tello, potenzialmente coinvolto dal momento che la sua Nazionale è ancora in corsa per il titolo.. Jude Bellingham: “Meritavamo di più; chance persa per vincere il titolo” Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal difensore portoghese a O Jogo al termine del match: “Commento ...