Calcio femminile | Juventus vittoriosa contro la Roma nel big match del 12° turno di Serie A

(Di domenica 11 dicembre 2022) La dodicesima giornata del campionato didiA 2022-2023 è entrata a far parte dell’album dei ricordi e c’era attesa sul bigtra. Al Tre Fontane si affrontavano le prime due della classe, con le giallorosse vittoriose nelle ultime otto partite disputate in campionato. La Vecchia Signora ha posto fine alla, aggiudicandosi la sfida per 4-2. Uniniziato bene per le ragazze di Alessandro Spugna: Manuela Giugliano, dopo appena 2?, ha ispirato Annamaria Serturini, prontissima a realizzare. La Juve ha avuto il merito di non perdersi l’animo e con l’olandese Lineth Beerensteyn è pervenuta al pari al 14?. Inerzia della partita favorevole alle bianconere e Cristiana Girelli, su assist di Julia Grosso, ha ...

...Luigi Ferraris di Genova aperto per la prima storica volta ad una partita della Serie A. ... a pochi minuti dall'intervallo, si procurano undi rigore: azione confusa in area in cui l'...Domani 12 Dicembre alle ore 17.30 l'intera ScuolaPolisportiva Lamezia si presenterà al suo ... passando per i Pulcini ed Esordienti, chiudendo con Under 15 maschile, Under 15e ...Lamezia Terme - La Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia Affiliata al Torino Fc si presenterà per la stagione sportiva 2022.23 presso Il Teatro Costabile ex Politeama di Lamezia Terme. Domani 12 Dice ...Finisce 4-3. Vince Pesaro. Ancora. Ma in maniera diversa. Nella prima finale della due giorni di Genzano (domenica tocca alle Under 19, maschile e femminile) un’altra marchigiana in precedenza aveva ...