Cagliari-Perugia | le formazioni ufficiali | coppia d'attacco pesante per Liverani | c'è Strizzolo

Calcio 2022 - 2023 Serie B Tabellino partitaSquadra in casaSquadra avversariaTre risultati utili consecutivi, conditi da altrettanti cleansheet, hanno dato maggiore convinzione al, ma non ne hanno ...FORMAZIONI UFFICIALI: In attesa: In attesaUn nuovo scontro diretto, sì, stavolta in chiave salvezza, però. Quattro giorni dopo la sconfitta di Terni, il Cagliari torna in campo alla Unipol Domus contro il Perugia, ultimo in classifica ma in ...La 17^ giornata di B si apre alla Unipol Arena. Il Cagliari non vince da 7 giornate e ospita un Perugia ultimo ma in serie positiva da 4 turni. Liverani con Pavoletti di nuovo titolare accanto a Lapad ...