Brindisi | 48enne trovato morto Indaga la polizia | probabile causa accidentale

In azione i carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle, con il supporto dell'Arma die ... altri tre, di età compresa tra i 23 ed i 60 anni, avrebbero sparato e ferito un, ...... i militari della Compagnia Carabinieri di Gioia del Colle, con il supporto dell'Arma die ... altri tre soggetti, di età compresa tra i 23 ed i 60 anni, avrebbero sparato e ferito un, ...(ANSA) - BRINDISI, 11 DIC - Un 48enne di Brindisi è stato ritrovato morto in una masseria abbandonata in contrada Mitrano non molto distante dalla sua abitazione da cui si era allontanato da alcune ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...