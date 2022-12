Brescia | la procura apre un’inchiesta sulle 2 500 tombe di bambini mai nati rimosse dal cimitero

(Di domenica 11 dicembre 2022) Violazione di sepolcro, vilipendio die vilipendio di cadavere: come racconta il Giornale di, con queste ipotesi di reato ladiha apertoper fare luce sull’estrazione e la rimozione di 2500di feti emorti presenti nelmonumentale della città. Il caso fece molto scalpore lo scorso anno, con la scoperta delle bare di bimbi maisepolti sul posto tra il 2007 e il 2016 e l’esumazione nel settembre 2021, senza che moltissimi genitori lo sapessero. «Quando sono arrivata al Vantiniano con il mio mazzo di fiori e non ho trovato più la tomba del mio piccolo ho pensato che è stato strappato ingiustamente alla terra due volte», raccontava una mamma a ...

Sky Tg24

Violazione di sepolcro, vilipendio di tombe e vilipendio di cadavere: come racconta il Giornale di, con queste ipotesi di reato ladiha aperto un'inchiesta per fare luce sull'estrazione e la rimozione di 2500 tombe di feti e bambini nati morti presenti nel cimitero monumentale della città. Il caso fece molto ...Verrà deciso oggi, nell'ufficio delladi Bruxelles, se le cinque persone fermate venerdì per l'inchiesta della magistratura belga ...di moglie e figlia La Corte d'Appello diha ... Tombe di bambini mai nati rimosse a Brescia, procura apre inchiesta La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per fare luce sull’estrazione e la rimozione un anno fa di 2500 tombe di bimbi mai nati o vissuti molto poco che erano presenti nel cimitero monumentale ...La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta sulla rimozione ed estrazione di 2.500 tombe di bambini mai nati avvenuta a settembre 2021 nel cimitero monumentale. È stata aperta un'inchiesta dalla Proc ...