Brasile | i tifosi sognano Guardiola alla guida della Nazionale

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 11 dicembre 2022) Ilricerca di un nuovo commissario tecnico. Dopo l’ufficialità delle dimissioni di Tite, in verità annunciate già da tempo, la federazione brasiliana èricerca di un sostituto all’altezza. Tite di sicuro avrebbe preferito lasciare in tutt’altro clima, magari con la sesta Coppa del Mondo in bacheca, visti anche i giocatori portati a Doha. Le critiche non sono mancante, soprattutto per quanto riguarda le convocazioni. Dani Alves dentro e la meteora italiana Gabigol a casa. O ancora la mancanza di un piano alternativo in caso di partite complicate. La Croazia però ha deciso anzitempo il destino di Tite che dopo la sconfitta ai quarti ha confermato quanto già si sapeva. I nomi che sono circolati in queste ore sono tanti, quasi tutti allenano inma uno più di tutti è il sogno dei ...