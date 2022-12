(Di domenica 11 dicembre 2022) La sconfitta contro la Croazia ai quarti dei Mondiali di Qatar 2022 ha messo fine al ciclo di Tite sulla panchina del. La federazione si è dunque già attivata per individuare il sostituto ed il nome sul taccuino è uno solo: Pep. Il tecnico catalano è ildi tutti i tifosi ma anche della stessa federazione, determinata a fare follie per averlo. L’alternativa, secondo i sondaggi online di alcuni media brasiliani, sarebbe Abel Ferreira, tecnico capace di vincere ben due volte la Copa Libertadores, ma il preferito resta Pep. C’è però un problema non indifferente, ovvero l’guadagna infatti 24 milioni di euro all’anno al City, una cifra fuori dalle disponibilità dei verdeoro. Come se non bastasse, ha rinnovato da poco il suo contratto con il club inglese. Al ...

SPORTFACE.IT

Poi solo vittorie, da Italia 90 a2014. L'Olanda lo sa bene. ' Messi nel 2014 non toccò palla, ma poi vinse ai rigori. Ora vogliamo la rivincita' , parole di un Val Gaal che sa come essere ...... l'assist vincente per Di Maria nella finale contro ilporta proprio il suo nome. Ma se le prestazioni salgono di livello in campo internazionale, in Spagna la musica cambia . AAADE ... Brasile, cercasi allenatore: il sogno è Guardiola, ma c'è l'ostacolo ingaggio Il Brasile pare non essersi ancora ripreso dall’eliminazione al Mondiale in Qatar. La sconfitta di rigore contro la solida Croazia di Luka Modric ha lasciato profonde crepe nell’intero movimento del ...Dopo la clamorosa eliminazione per mano della Croazia, il Brasile ha fatto rientro in patria, a Rio de Janeiro. Bocche cucite da parte dei giocatori, con ...