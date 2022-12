Brad Pitt vende la sua casa di produzione a Mediawan | Ci apriamo a nuovi orizzonti

(Di domenica 11 dicembre 2022)ha venduto Plan B, la società dihollywoodiana di film come Moonlight e The Big Short, a un magnate delle telecomunicazioni francese.stando il 60% della suadi, Plan B Entertainment, al conglomerato mediatico francesein un accordo che dovrebbe essere annunciato ufficialmente a breve. Ladihollywodiana è stata valutata a circa 300 milioni di dollari. Il vincitore dell'Oscar ha fondato Plan B nel 2001 con la sua ex moglie Jennifer Aniston e il suo allora managerGrey, morto nel 2017.è diventato l'unico proprietario dopo che lui e la Aniston hanno divorziato. La ...

la Repubblica

Stiamo per dire addio alla "modalità aereo"vende la sua casa di produzione ai francesi di Mediawan: "Usciamo dal garage" Bonus cultura 18enni, la maggioranza fa marcia indietro. Mollicone ...'Le belve' (di Oliver Stone), 'Tenet' di Christopher Nolan, 'The King's Man " Le origini' e 'Bullet Train' (con). Ha anche vinto un Golden Globe per 'Animali notturni' di Tom Ford. Sul set ... Brad Pitt vende la sua casa di produzione ai francesi di Mediawan: "Usciamo dal garage" Brad Pitt ha venduto Plan B, la società di produzione hollywoodiana di film come Moonlight e The Big Short, a un magnate delle telecomunicazioni francese.Brad Pitt ha riservato parole d'elogio al regista di Babylon Damien Chazelle: 'Ne ha indovinati tre su tre, ora saranno quattro su quattro' ...