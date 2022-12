Boxe | Irma Testa vince le Iba Pro Series | battuta Ibragimova ad Abu Dhabi | premiata da Cammarelle

(Di domenica 11 dicembre 2022)è stata grande protagonista al Global Boxing Forum Iba, l’evento organizzato dalla Federazione Internazionale di Pugilato ad Abu(Emirati Arabi Uniti). La Campionessa d’Europa e vice campionessa del mondo, nonché bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella categoria di peso fino a 57 kg, ha vinto il proprio incontro valido per le Iba Pro. L’azzurra ha sconfitto la kazaka Karina, bronzo iridato in carica, sulla distanza delle cinque riprese, imponendosi con verdetto unanime. La campana è statada Roberto, Campione Olimpico a Pechino 2008 tra i pesi supermassimi, che era presente all’evento in qualità di testimonial e relatore del Global Boxing Forum. Foto: Lapresse

... insieme alle Proprie Famiglie ed ai Dirigenti che ancora continuano ad essere la fonte di energia per laVesuviana'. La tradizione si ripete:Testa incontra il maestro Zurlo dopo il nuovo ...Tra le donne occhi puntati sulla ragazza di Torre Annunziata,Testa. Il bronzo di Tokyo 2020 e l'argento dei Mondiali devono essere uno stimolo per andare all'assalto, sia nel torneo iridato che ...C'è sempre Irma Testa nell'Olimpo del pugilato femminile. L'azzurra medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo, e due volte oro agli Europei, ha infatti vinto il match della categoria 57 kg donne che ha ...Torna la grande boxe dilettantistica a Gallipoli, in provincia di Lecce, sulle coste orientali della penisola salentina, cittadina di oltre 20.000 abitanti, divisa in due zone.