(Di domenica 11 dicembre 2022) Sul ring di Omaha, davanti al pubblico del suo stato nativo, Terenceha inflitto un pesante knockout a Davide si ètodeiWBO. Decimo successo di fila per ko da parte dello statunitense, ancora imbattuto dopo trentanove incontri e sesta difesa del titolo riuscita. Nulla da fare per il russo, che partiva largamente sfavorito. L’attesa degli appassionati è sempre per un combattimento traed Errol Spence Jr, attualedeiWBC, WBA e IBF. Vedremo se e quando questo potrà essere realizzato. SportFace.

... anche perché mio padre ama lasolo da quando ho iniziato a farla io") e un cognome di chiara ... In quanto a idoli è più moderno del suo avversario ("Scelgoe Lomachenko"), in quanto a ...Da questo punto di vista il match tra i due figli d'arte inglesi, Eubank Jr e Benn Jr, ma soprattutto trae Spence, altri due Re della, possono essere l'occasione giusta per trovare ... Boxe, Crawford si conferma campione pesi welter WBO: sconfitto per ko Avanesyan