Bonus 18enni resta | di cosa si tratta e perché lo stop ha sollevato proteste

Da tutte le associazioni che costituiscono il mondo del libro è giunto un appello a rivedere la cancellazione di una misura, messa in campo sei anni fa dal Governo Renzi Ilcultura per inon resterà nella sua versione attuale. Sarà sottoposto a restyling prendendo in considerazione fra i correttivi " almeno questa è la valutazione del ministro della Cultura, ...... ilpsicologo che sussidia la domanda di assistenza, quando il problema è la scarsità dell'offerta; il, che regala libri e altri consumi culturali anche ai figli delle famiglie ...È bufera sul bonus cultura destinato ai 18enni. Nei giorni scorsi un emendamento della maggioranza, a firma Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, ha proposto infatti la cancellazione della 18 App, b ...In Bergamasca. Levata di scudi dopo la ventilata eliminazione della card, poi sabato la marcia indietro del governo. Terzi (librai): «Strumento da migliorare, ma sostiene la filiera». Il Lab80: «Molto ...