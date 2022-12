Bonus 18app | le novità della nuova «Carta cultura» allo studio del governo

(Di domenica 11 dicembre 2022) Le proteste del mondoe delle associazioni giovanili sembrano essere andate nel segno. Ilche permette ogni anno ai diciottenni di spendere 500 euro nell’acquisto di prodottili, oltre che di biglietti per teatri, cinema e spettacoli dal vivo, probabilmente non sarà eliminato: l’emendamento che sembrava abrogarlo, a firma Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, dovrebbe essere riformulato. Il neo ministro per laGennaro Sangiuliano, assicura che arriverà unamisura in grado di sostituire adeguatamente App18:che avrà due importanti differenze. Un sostegno, anche in questo caso, ai consumili dei giovani, che però terrà conto dell’Isee e conterrà un «meccanismo anti-truffa». ...

Ma anche Forza Italia è scesa in campo: "Ilè valido, va riformulato e vanno mantenute le risorse", hanno detto i capigruppo di Camera e Senato Ronzulli e Cattaneo. Alla fine, quindi, il...Sono in totale 230 milioni l'anno quelli stanziati per la 18App, ovvero i 500 euro a testa per chi compie 18 anni da spendere in consumi culturali che per i nati dal 1998 vanno a favore ...Dopo le polemiche e gli attacchi dell'opposizione, ecco il chiarimento. Per il governo l'abolizione di 18App è una «fake news». Lo ribadisce il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che prova a ...