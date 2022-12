Bonaccini terremota il Pd | Decaro sbotta | “Romperemo il sistema delle correnti”

Leggi su iltempo

(Di domenica 11 dicembre 2022) Antonio, sindaco di Bari e presidente dell'Anci, è ospite della puntata dell'11 dicembre di Mezz'ora in Più, il programma televisivo domenicale condotto da Lucia Annunziata e si esprime sulla corsa per la segreteria del Partito Democratico: “Spero che Stefanovinca la corsa.è un presidente di Regione, ci siamo schierati con lui tanti sindaci e governatori perché vorremmo rompere il, che in questi anni tanti danni ha fatto al Pd. Facevamo finta di parlare di politica e invece parlavamo di politici, cioè di capi corrente che cercavano pezzi di potere”. Già ieri, nel suo intervento alla prima tappa congressuale di Stefanoandata in scena nel capoluogo pugliese, aveva lanciato dei ...