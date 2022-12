Bollettino medico Nicola Falasco | dimesso in nottata

(Di domenica 11 dicembre 2022) A seguito del duro scontro di gioco, verificatosi ieri fraed Esteves nel corso della partita Pisa-Ascoli, il difensore bianconero è stato trasportato d’urgenza in ambulanza presso il Nosocomio di Pisa per accertamenti. Il calciatore ha riportato un trauma cranio facciale con infrazione ossea e ferita lacero contusa della piramide nasale. La TAC, a cui è stato sottoposto nella tarda serata di ieri, ha escluso problemi encefalici. Per questo in, dopo che gli erano stati applicati sei punti di sutura, il difensore è statoe ha potuto raggiungere i compagni in hotel. Fonte articolo e foto: www.ascolicalcio1898.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

