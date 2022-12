(Di domenica 11 dicembre 2022) La tappa di Hochfilzen (Austria), ovvero la seconda della stagione, terminerà oggi con la staffetta femminile e la pursuit maschile, poi la Coppa del Mondo 2022-2023 disi sposterà ad-Le. Sulle nevi francesi si inizierà aggiare giovedì 15 dicembre alle 14.10 con la sprint maschile e si concluderà domenica 11 dicembre con la mass start maschile (alle 11.30) e quella femminile (alle 14.15). Nel mezzo ci saranno la sprint femminile (invenerdì alle 14:15), la pursuit maschile (sabato alle 12:10) e la pursuit femminile (sabato alle 14:15). Lesi potranno vedere in diretta tv su Eurosport 1 o Eurosport 2 e in direttasu Eurosport Player, Discovery+, Eurovision Sports Live, SkyGo, NOW e DAZN. OA ...

OA Sport

...la stessa azzurra in un'interessante intervista pubblicata sul sito dell'International...sono entrata in Coppa del Mondo ero la più giovane tra molte veterane, in un certo senso adesso ...I numeri del confronto Il primo sorpasso Correva il 1994ai Giochi invernali di ... Federica Brignone, Sofia Goggia e Nadia Delago (sci alpino) e Dorothea Wierer () il bilancio finale ... Biathlon, quando le prossime gare Calendario Annecy-Le Grand Bornand: programma, orari, tv, streaming Biathlon, le parole di Lisa Vittozzi dopo il grande avvio di stagione: "Non ho mai smesso di credere in me stessa" ...La regina italiana del biathlon si racconta: «La prima gioia è poter dormire e svegliarmi con calma, non ho affatto pazienza. Ed è meglio che non canti» ...