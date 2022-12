Biathlon | Johannes Boe insaziabile e vittoria nell’inseguimento a Hochfilzen Super Giacomel sesto

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022) E’ calato il sipario sull‘inseguimento maschile a, ultima gara valida per la seconda tappa della Coppa del Mondo di2022-2023. Nella nordica Carelia al Tirolo, è andato in scena il format dei quattro poligoni in un contesto ormai diventato una “Classica” della specialità con sci stretti e carabina. Il nome del vincitore è sempre lo stesso, ovvero il norvegeseBoe. Lo scandinavo si è imposto con il crono di 33:50.7, commettendo un errore nella seconda serie e uno nell’ultima, ma riuscendo comune a precedere il connazionale Sturla Holm Laegreid di 47.9 (0+0+1+1) e il francese Emilien Jacquelin di 1:13.9 (0+1+1+1). Per il il nativo di Stryn è arrivata la quarta affermazione consecutiva in Coppa del Mondo, dopo i successi nella sprint e nella pursuit di Kontiolahti (Finlandia) e il primo posto anche nella prova ...