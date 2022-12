Biathlon | Italia terza nella staffetta femminile a Hochfilzen! Passler e Wierer super | Francia vittoriosa

Leggi su oasport

(Di domenica 11 dicembre 2022) Uno squarcio azzurro nel cielo di Hochflizen (Austria), sede della seconda tappa della Coppa del Mondo di2022-2023. Sulle nevi del Langlauf undzentrum Hochfilzen, latricolore si è regalata un podio molto significativo per composizione e significato. Un quartetto formato dal giovane Rebeccaal poligono quest’oggi con lo zero, con grande personalità. In seconda frazione Dorotheaha messo da parte la delusione dell’inseguimento, per sciorinare una prova da campionessa assoluta: poligoni immacolati e primato con 12.8 di margine sulla Svezia. E’ toccato a Samuela Comola, non ancora all’altezza sugli sci stretti, stringere i denti e comunque fare uso di una sola ricarica, cambiando in quarta posizione. Lisa ...