Berlusconi | sostegno deciso e leale a governo Meloni

Abbiamo presentato nostre proposte in tema di sicurezza ealle forze di polizia. Per avere una sanità più efficiente e completa, con liste con meno attesa, e per aiutare gli studenti fuori ...Silvioha ribadito "ildeciso e leale e al governo di centrodestra presieduto da Giorgia Meloni, del quale Forza Italia è parte determinante, un esecutivo che ha la forza e l'... Berlusconi: da FI sostegno deciso al governo, ha autorevolezza internazionale Berlusconi ha infine ribadito “il sostegno deciso e leale e al governo di centrodestra presieduto da Giorgia Meloni, del quale Forza Italia è parte determinante, un esecutivo che ha la forza e ...Roma, 11 dic. (askanews) - Silvio Berlusconi ha ribadito 'il sostegno deciso e leale e al governo di centrodestra presieduto da Giorgia Meloni, ...